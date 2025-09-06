Streitgespräch Palmer-Frohnmaier: Zwischen Krawall und Diskussion: Was sind die Lehren für die Zukunft?

Das Streitgespräch zwischen Boris Palmer und Markus Frohnmaier in Tübingen war kein optimales Format. Aber es bietet einige Erkenntnisse für die Zukunft.
Es gibt Bilder, die in Erinnerung bleiben, und die immer wieder aus den Archiven hervorgeholt werden. Das von Tübingens OB Boris Palmer und AfD-Landeschef Markus Frohnmaier ist so eines. Palmer schüttelt Frohnmaier nach dem Rededuell am Freitagabend die Hand, hat seinen Kopf dabei leicht geneigt und die Augen halb geschlossen. Es wirkt, als wolle da jemand seine Aufwartung machen. Wer dabei gewesen ist an diesem Abend in der Herrman- Hepper-Halle, der weiß, wie falsch dieser Eindruck ist. Boris Palmer hat nichts unversucht gelassen, um zu zeigen, wie wenig Sympathien er für die AfD hat. Der ein oder andere AfD-Politiker hatte im Vorfeld noch gemutmaßt, dass man beim Thema Migration ja gar nicht so weit auseinander liege. Davon war im Streitgespräch nicht viel zu spüren.