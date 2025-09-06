Streitgespräch Palmer/Frohnmaier: Experte zieht Bilanz: „Das Format würde ich als missglückt bezeichnen“

Der Stuttgarter Professor für Kommunikationswissenschaft, Frank Brettschneider, analysiert das Streitgespräch zwischen Boris Palmer und dem AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier.
Die AfD auf dem Podium öffentlich zu entlarven – das war Boris Palmers großes Ziel. Ist es dem parteilosen Oberbürgermeister im Streitgespräch mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten und Landeschef Markus Frohnmaier am Freitagabend in Tübingen gelungen? Darüber spricht der Stuttgarter Professor für Kommunikationswissenschaft, Frank Brettschneider, im Interview mit unserer Zeitung.