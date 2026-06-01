Streitfall Vergnügungssteuer: Letzter Spielhallen-Betreiber in St. Georgen erhebt schwere Vorwürfe

Eine Spielhalle in St. Georgen hat ihre Türen geschlossen – eine ist noch übrig. Was sagt eigentlich deren Betreiber zur Erhöhung der Vergnügungssteuer?
Sie ist geschlossen, die Spielarena 777 im alten Peterzeller Bahnhof an der Bundesstraße 33. Wegen der Erhöhung der Vergnügungssteuer zum Jahresanfang zog Betreiber Alexander Allgaier, der noch weitere Spielhallen in der Region betreibt, einen Schlussstrich. Seine Stellungnahme zum Thema gegenüber unserer Redaktion schließt Bürgermeister Michael Rieger mit folgenden Worten: „Im Übrigen ist er nicht der einzige Steuerpflichtige in St. Georgen, der von der Vergnügungssteuer betroffen ist.“