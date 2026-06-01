Streitfall Vergnügungssteuer: Letzter Spielhallen-Betreiber in St. Georgen erhebt schwere Vorwürfe

Eine Spielhalle in St. Georgen hat ihre Türen geschlossen – eine ist noch übrig. Was sagt eigentlich deren Betreiber zur Erhöhung der Vergnügungssteuer?

Sie ist geschlossen, die Spielarena 777 im alten Peterzeller Bahnhof an der Bundesstraße 33. Wegen der Erhöhung der Vergnügungssteuer zum Jahresanfang zog Betreiber Alexander Allgaier, der noch weitere Spielhallen in der Region betreibt, einen Schlussstrich. Seine Stellungnahme zum Thema gegenüber unserer Redaktion schließt Bürgermeister Michael Rieger mit folgenden Worten: „Im Übrigen ist er nicht der einzige Steuerpflichtige in St. Georgen, der von der Vergnügungssteuer betroffen ist.“

Tatsächlich gibt es nach der Schließung der Spielarena 777 noch eine verbleibende Spielhalle in der Bergstadt, die Admiral-Spielhalle im Hirsch-Areal an der Bahnhofstraße. Doch was Martin Restle, Geschäftsführer von Admiral Entertainment in Pfullendorf, schildert, zeigt: Auch ihre Existenz steht mittlerweile auf der Kippe.

„Auch uns trifft die Vergnügungssteuererhöhung wirtschaftlich hart“, erklärt Restle als Geschäftsführer der letzten staatlich konzessionierten Spielhalle in St. Georgen. „Und ja, auch wir prüfen, inwieweit der Betrieb noch rentabel ist. Im schlimmsten Fall wäre bei uns ebenfalls eine Schließung die Folge.“

Seit Jahresanfang liegt die Vergnügungssteuer in St. Georgen bei 25 Prozent des Bruttoumsatzes. Zuvor wurde ein Steuersatz von 15 Prozent auf die Bruttokasse erhoben – das entspreche einer Erhöhung um zwei Drittel, rechnete bereits Spielhallen-Betreiber Allgaier vor.

Einnahmeverlust statt Mehreinnahmen?

Was die Schließung der Admiral-Spielhalle für St. Georgen bedeuten würde, skizziert Restle in seiner Stellungnahme ebenfalls: „Damit würden die Vergnügungssteuereinnahmen aus Spielhallen für St. Georgen gänzlich wegfallen.“ Statt der erhofften Mehreinnahmen von rund 167.000 Euro könnten der Stadt dann sogar jährlich etwa eine Viertelmillion Euro fehlen. So viel nahm St. Georgen 2024 aus der Vergnügungssteuer ein. „Das kann nicht das Ziel einer soliden kommunalen Haushaltsplanung sein“, findet Restle.

Der Geschäftsführer verweist zudem darauf, dass die Einschnitte nicht nur die Stadt treffen, sondern vor allem auch die Betreiberunternehmen der Spielhallen. Diese beschreibt er als „mittelständische, oftmals familiengeführte Unternehmen“, die „seit Jahren vor Ort Verantwortung übernehmen und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze schaffen. Allein unser in Pfullendorf ansässiges Unternehmen beschäftigt bundesweit rund 3000 Menschen“, schildert Restle.

Die Admiral-Spielhalle auf dem Hirsch-Areal ist die einzig verbliebene staatlich konzessionierte Spielhalle in St. Georgen. Foto: Helen Moser

Aus Sicht der Stadtverwaltung ist die Steuererhöhung „sachlich gerechtfertigt“, wie Rieger schilderte. Sie wurde demnach im Interesse einer ausgewogenen Finanzpolitik der Stadt getroffen. Hintergrund sei unter anderem, dass man jahrelang keine Steuern angehoben und deshalb unter dem Niveau anderer Kommunen gelegen habe, erklärte der Bürgermeister gegenüber unserer Redaktion. Die Erhöhung basiere „somit auf einer langfristigen Betrachtung und nicht auf kurzfristigen Erwägungen“.

Restle findet: Äpfel mit Birnen verglichen

Den Vergleich, den die Stadtverwaltung bei der Vergnügungssteuer mit anderen Kommunen zieht, hält Restle nur für bedingt aussagekräftig. Er meint gar, man vergleiche „Äpfel mit Birnen“. Denn die Berechnungsgrundlagen der Vergnügungssteuer weichen, merkt er an, teils „stark voneinander ab“. In manchen Gemeinden ist der niedrigere Nettoumsatz ausschlaggebend, in anderen – wie in St. Georgen – der höhere Bruttoumsatz. „Der Vergleich verzerrt daher die wirtschaftliche Härte, mit der wir als Unternehmer durch die immense Steuererhöhung in St. Georgen tatsächlich konfrontiert sind“, findet Restle.

Profitiert als Folge das illegale Glücksspiel?

Er bringt außerdem noch einen weiteren Aspekt ins Spiel, der aus seiner Sicht in der Debatte bislang vernachlässigt wird: das illegale Glücksspiel. „Leider belegen schon heute Studien und die polizeiliche Kriminalstatistik, dass das illegale Spiel grassiert – auch in unserer Region“, schildert er.

Und weiter schreibt Restle in seiner Stellungnahme: „Von jeder weiteren Schließung einer legalen, staatlich konzessionierten Spielhalle profitieren am Ende einmal mehr die illegalen Anbieter, oftmals mit Verbindung zur organisierten Kriminalität. Ihr Spiel bieten sie in zwielichtigen, versteckten Hinterzimmern: ohne jegliche Form des Verbraucherschutzes und ohne geschultes Personal – von kommunaler Wertschöpfung ganz zu schweigen. Auch das ist Teil dieser traurigen Wahrheit.“

Schließt Verlässlichkeit Korrektur aus?

Der Geschäftsführer von Admiral Entertainment bezieht sich auch direkt auf eine Aussage aus der Stellungnahme von Bürgermeister Rieger gegenüber unserer Redaktion – nämlich auf die Antwort auf die Frage, ob es denkbar wäre, den Vergnügungssteuersatz wieder zu senken. „Eine nachträgliche Anpassung nach unten kommt nicht in Betracht. Steuerentscheidungen müssen verlässlich und für alle Betroffenen gleichermaßen gelten“, machte der Bürgermeister deutlich.

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„Keine Frage: Verlässlichkeit ist wichtig – für alle Beteiligten, jeden Unternehmer, jeden Bürger“, meint Restle dazu. Doch gerade das sollte aus seiner Sicht ein Grund sein, Entscheidungen zu korrigieren. Denn er sieht weitreichende negative Folgen der Vergnügungssteueranhebung. Für ihn ist erkennbar, dass diese Entscheidung „Arbeitsplätze zerstört, kommunale Einnahmen zunichtemacht und illegalem Glücksspiel den Boden bereitet“.