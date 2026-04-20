Streitfall in Efringen-Kirchen: Feuerwehr steht hinter Haberstroh

Das Kommando der Feuerwehr Efringen-Kirchen hat sich getroffen, um zu besprechen wie es weiter geht und wie mit der Stellungnahme der Bürgermeisterin Holzmüller umzugehen ist.
In seiner Sitzung am Donnerstagabend hat das Kommando das weitere Vorgehen nach dem Rücktritt von Philipp Haberstroh besprochen. Das Kommando besteht aus den drei Vorsitzenden der Gesamtfeuerwehr und den Kommandanten der Abteilungen. Gemeinsam haben sie eine Stellungnahme erarbeitet. Darin äußern sie sich, dass sie zu 100 Prozent hinter Philipp Haberstroh stehen.