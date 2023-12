Streit zwischen Hersteller und Händlern: Warum Ritter Sport Tausende Adventskalender verschenkt

1 Schokolade von Ritter Sport war im Sommer nur noch bei Edeka gelistet. Foto: imago images/Chromorange/Markus Mainka

Krankenhäuser, Heime und Schulen freuen sich über Adventskalender, weil Ritter Sport viel zu viele produzieren ließ. Hinter der vermeintlichen Fehlkalkulation stecken Auseinandersetzungen mit großen Handelsketten. Bleiben künftig Supermarktregale leer?









In der Adventszeit gibt es in der Region Stuttgart süße Bescherungen. Der Schokoladenhersteller Ritter Sport verschenkt Adventskalender an Krankenhäuser, Heime und Schulen – sofern diese Interesse zeigen. 208 Gramm wiegt die Tanne, 347 Gramm die Winterlandschaft im Quadrat. Gefüllt mit Täfelchen diverser Sorten, bis zu zehn Euro kosteten die Kalender in den Läden – wenn sie denn dort zu kaufen waren.