Streit wegen PV-Anlage in Rötenberg: Darstellung von Bürgermeister und Investoren „unzutreffend“

Streit wegen PV-Anlage in Rötenberg

1 Hier sollte die PV-Anlage gebaut werden. Foto: Herzog

Die Investoren haben sich von dem umstrittenen PV-Projekt in Rötenberg zurückgezogen und gegenüber unserer Redaktion ihre Beweggründe erklärt. Deren Darstellung der Einwände der Anwohner sei „unzutreffend“, schreibt unsere Leserin Corinna Brüstle nun.









Link kopiert



Mit großer Verwunderung und Entsetzen haben wir, die Anwohner der Zubermoosstraße in Rötenberg, den Artikel vom 1. Oktober gelesen, in dem im Namen des Bürgermeisters Lehrer und der Investoren unsere Einwände dargestellt wurden. Diese Darstellung können wir so nicht im Raum stehen lassen.