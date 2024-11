Streit unter Bisinger Jägern: Geldstrafe für Gewehr-Patronen-Falle

1 Patronen dieser Art wurden unter dem Auto eines Jägers deponiert, um gegenüber den Aufsichtsbehörden dessen Zuverlässigkeit in Zweifel zu ziehen. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com/Nikolay

Schon seit mehreren Jahren schwelt ein Streit unter einigen Bisinger Jägern. Vor einem Jahr eskalierte er und landete nun vor dem Amtsgericht. Es ging um „Starenschreck“ und Gewehrpatronen.









Wenn jemand nicht weiß, was „Starenschreck“ ist – dann zählt er eher nicht zu den Bisinger Männern. Denn den 16 Zeugen, die in der Verhandlung am Donnerstag vor dem Hechinger Amtsgericht angehört wurden – allesamt Männer – war der Begriff geläufig. Es ist eine Art Patrone, die per Abschussgerät oder Pistole in die Luft geschossen wird und mit Riesenknall explodiert.