Streit um Veranstaltung: Arne Semsrott soll doch in Magdeburger Stadtbibliothek lesen

Eine Lesung von Semsrott war in ein Kulturzentrum verlegt worden – zum Unmut des Autors selbst. Vorwürfe politischer Einflussnahme wies die Stadt zurück. Nach Gesprächen kommt es nun zur Kehrtwende.
Magdeburg - Autor und Aktivist Arne Semsrott soll nächste Woche nun doch in der Stadtbibliothek Magdeburg aus seinem neuen Buch vorlesen. "Wir können Ihnen bestätigen, dass es eine Lesung mit Arne Semsrott als Matinee am 6. Juni um 11.00 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg geben wird", sagte Stadtsprecher Michael Reif auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Lesung war von der Stadtbibliothek der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts in das Kulturzentrum Moritzhof verlegt worden. Semsrott hatte das scharf kritisiert. Zuvor hatte die Wochenzeitung "Die Zeit" berichtet.