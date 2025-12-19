Streit um Schweinezucht: Wenn in Bad Dürrheim zwölf Prozent nicht gleich stinken

Zwölf Prozent Geruch – doch nach welcher Rechnung? In Bad Dürrheim entscheidet wohl nicht der Grenzwert, sondern das Gutachten über die Zukunft der Schweinezucht.
Es geht um etwas, an diesem Abend in Bad Dürrheim. Das wird beim Betreten des Siedersaals sofort klar. Rund 50 Zuhörer sitzen schon bereit, der Gemeinderat nahezu vollzählig am Ratstisch. Der Wissensdurst rund um den geplanten Bebauungsplan für die Erweiterung einer Schweinezuchtanlage des Breitenberghofs von Landwirt Michael Messner bei Oberbaldingen ist noch lange nicht gestillt.