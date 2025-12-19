Streit um Schweinezucht: Wenn in Bad Dürrheim zwölf Prozent nicht gleich stinken

Zwölf Prozent Geruch – doch nach welcher Rechnung? In Bad Dürrheim entscheidet wohl nicht der Grenzwert, sondern das Gutachten über die Zukunft der Schweinezucht.

Es geht um etwas, an diesem Abend in Bad Dürrheim. Das wird beim Betreten des Siedersaals sofort klar. Rund 50 Zuhörer sitzen schon bereit, der Gemeinderat nahezu vollzählig am Ratstisch. Der Wissensdurst rund um den geplanten Bebauungsplan für die Erweiterung einer Schweinezuchtanlage des Breitenberghofs von Landwirt Michael Messner bei Oberbaldingen ist noch lange nicht gestillt.

Und genauso klar ist: Zwölf Prozent Gestank ist offenbar relativ. Denn im Zuge der Gemeinderatssitzung kristallisierte sich heraus: Mit dem befürwortenden Empfehlungsbeschluss des Ortschaftsrats Oberbaldingen und Messners Einverständnis, sogar den geringeren Grenzwert von maximal zwölf Prozent Geruchsimmissionen zu akzeptieren, statt der baurechtlich notwendigen 15, sind die Würfel noch lange nicht zu seinen Gunsten gefallen.

Der Knackpunkt, ob das Vorhaben von Michael Messner nun grünes Licht bekommt oder nicht, könnte nun nämlich das Berechnungsverfahren sein, mit dem die Geruchsimmission berechnet wird. Mit dem Verfahren, das die Stadt Bad Dürrheim anwenden wollte, ist der junge Landwirt keineswegs einverstanden. Dieses hatte der Kommune geholfen, das riesige und extrem umstrittene Vorhaben aus den Jahren 2011 und folgenden – vielfach war von einer Schweinefabrik die Rede – im Rauhäcker von Urban Messner auf das heutige Maß zu begrenzen. „Was ich erreichen möchte, ist, dass endlich mal die Sonderbehandlung von der Kommune und der Familie Messner aufhört“, forderte nun Michael Messner in der Debatte am Donnerstagabend.

Eine Frage schwebt über allem

Im Kern drehte sich die Debatte um die Frage, wer nun den Nachweis führen darf, ob die Grenzwerte der Geruchsimmissionen eingehalten würden oder nicht – das Büro Dröscher, ein Gutachterbüro des Vertrauens der Kommune Bad Dürrheim, oder ein Gutachter, den der Vorhabenträger Messner selbst benennen würde?

Dass die Berechnungsverfahren, die viel zu kompliziert waren, um während der Sitzung einleuchtend erklärt zu werden, sich aber offenbar sehr gravierend unterscheiden in ihrer Auswirkung, wurde rasch deutlich. Und auch, dass Messner mit der Berechnungsmethode nach den Wünschen der Stadt nur schwer leben kann. Er schüttelte energisch den Kopf, als der Freiburger Rechtsanwalt Torsten Heilshorn, der die Stadt in dieser Sache vertritt, in den Raum warf: „Man müsste Herrn Messner fragen, ob es möglich sei, den Nachweis nach den Kriterien der Stadt zu erbringen.“

Eine Frage bleibt

Die Krux fasste Bürgermeister Jonathan Berggötz zusammen: Man wolle Michael Messner keine Steine in den Weg legen, da man um die neue, viel kleinere Dimension seines Vorhabens weiß, das mit dem einst tausende Schweine umfassenden Projekt von Urban Messner, das damals für viel Ärger, fünf Gerichtsverfahren und 1,3 Millionen Euro Kosten gesorgt hat, nichts zu tun hat. Es musste also ein salomonisches Urteil her. Gleichzeitig aber wolle man nicht von den Kriterien abrücken, die man einst aus guten Gründen gefasst habe und die helfen sollen, das Bad Dürrheimer Umland und vor allem die verschiedenen Interessen aller hier wesentlichen Player im Gleichgewicht zu halten.

Barbara Fink stellte vor dem Ende der Debatte wohl die Frage, die angesichts der Diskussion, die sich im Siedersaal entspann, vielen Zuhörern förmlich auf der Zunge lag: Wie kann es sein, dass zwölf Prozent Geruchsimmission nicht immer genau gleich stark stinken? Eine Frage, die aufgrund ihrer Kompliziertheit für alle Nicht-Statistiker und -Mathematiker offen blieb.

Dieser Beschluss fällt am Ende

Glasklar aber war: Sowohl die Stadt als auch die Gemeinderäte wollen unabhängig davon, und ohne ein Mathematikstudium absolvieren zu müssen, an ihren damals durchaus teuer erkämpften Zielen, was gewünscht und genehmigungsfähig ist und was eben nicht, festhalten. Für manche Gemeinderäte war klar: Um dorthin zu kommen, könne man, so Gemeinderat Jürgen Rebholz, nur zulassen, dass das Büro Dröscher diesen Nachweis erbringt.

Und so lautete auch der Beschlussvorschlag, den Berggötz schließlich unterbreitete und dem das Gremium einstimmig folgte. Den Nachweis zur Geruchskontingentierung soll tatsächlich gegebenenfalls das Büro Dröscher und damit der Gutachter des kommunalen Bad Dürrheimer Vertrauens erbringen. Die Kosten für das Gutachten übernimmt die Stadt Bad Dürrheim, für LBU-Gemeinderat Wolfgang Kaiser eine klare Sache und auch Bürgermeister Jonathan Berggötz pflichtete bei: „Wer bestellt, der bezahlt.“

Konsequenzen noch unklar

Was dieser Beschluss nun für das Vorhaben bedeutet, bleibt abzuwarten. Denn Anwalt Torsten Heilshorn gab sich vorsichtig optimistisch, als er sagte, er denke, auch mit der Berechnungsmethode der Stadt müsste das Vorhaben Messners eigentlich genehmigungsfähig sein.

„Es ist eine andere Situation als damals, eine ganz, ganz andere Liga“, machte Berggötz dem Antragsteller quasi Mut, warb aber ebenso um Verständnis: „Wir machen Regeln, Gesetze, Bebauungspläne, um letztendlich den Interessen der unterschiedlichsten Betroffenen gerecht zu werden“, und dazu gehörten neben dem Investoren auch Nachbarn, Player im Tourismus – und nicht zuletzt auch die anderen Dörfer oder Vorhabenträger in der Kurstadt.