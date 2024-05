1 Verwundert über einige seiner Landsleute: Ministerpräsident Winfried Kretschmann Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Die Planungen für ein Biosphärengebiet in Oberschwaben laufen seit Jahren. Nun formiert sich Protest, der selbst den Ministerpräsidenten verblüfft.









Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich sehr überrascht gezeigt vom „heftigen Widerstand“ gegen das geplante Biosphärengebiet in Oberschwaben und im Allgäu. „Dieser Widerstand aus Oberschwaben ist mir etwas unerfindlich“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Man werde so ein Gebiet nicht gegen den geballten Widerstand einer Region etablieren, aber es gebe auch viele Bürgermeister und Oberbürgermeister, die das Schutzgebiet wollten, betonte der Regierungschef.