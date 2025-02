Streit um Schüler-Bustickets: Eltern protestieren vor dem Landratsamt Calw

Gemeinderat Bad Teinach-Zavelstein Streichung des Zuschusses für Schüler-Busticket kam nicht gut an

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Bad Teinach-Zavelstein sorgte ein Thema für besonders hitzige Diskussionen: die Streichung des Zuschusses für das Schüler-Busticket kam nicht bei jedem Gemeinderatsmitglied gut an.