Streit um Reutiner Berg: Ist die Stadt Alpirsbach mit verantwortlich für den Windkraft-Ärger?

Die Stadt Alpirsbach sträubt sich gegen ein geplantes Windkraftwerk auf dem Reutiner Berg. Doch nun wird Kritik laut, dass die Verwaltung das Projekt längst hätte verhindern können.
Die Aufregung in Alpirsbach ist groß: Die Stadtwerke Stuttgart wollen auf dem Reutiner Berg eine Windkraftanlage bauen – in unmittelbarer Sichtweite zur historischen Altstadt. Vor rund einem Monat informierte die Stadt bei einer Veranstaltung über die Pläne. Dabei wurde klar: Die Alpirsbacher Verwaltung will alle Register ziehen, um die Windkraftanlage zu verhindern.