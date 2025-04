1 Wenn es im nachvollziehbaren Interesse von Arbeitnehmern liegt, können Provisionen an sie auch in Form der Kryptowährung Ether übertragen werden. (Symbolbild) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Dass Mitarbeiter für erfolgreiche Abschlüsse zusätzlich Geld erhalten, ist in manchen Branchen nicht ungewöhnlich. Aber muss die Provision in herkömmlichem Geld ausgezahlt werden?









Erfurt - Arbeitnehmer können unter bestimmten Bedingungen Provisionen in Form der Kryptowährung Ether erhalten. Das geht aus einem Urteil (10 AZR 80/24) des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt hervor. Eine solche Vereinbarung ist laut Gerichtssprecherin aber nicht zwangsläufig in jedem Arbeitsverhältnis zulässig.