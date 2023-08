1 Die Firma Häberle möchte auf die Flächen in den Talwiesen rund um Tennisheim und -halle umziehen. Um entsprechende Pachtverträge und deren Zustandekommen ist ein Streit entbrannt, der nun vor Gericht geklärt werden muss. Foto: Felix Biermayer

Im Streit um Pachtverträge in den Talwiesen können sich beide Parteien nicht einigen und schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Nun soll das Landgericht Tübingen entscheiden, welche Seite recht hat.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Bürgermeister Roberto Chiari die Rechtmäßigkeit mancher Pachtverträge, welche die Stadt unter seinem Vorgänger Dietmar Fischer mit der Firma Häberle über Grundstücke in den Talwiesen geschlossen hatte, in Zweifel zog - vor allem was die Pachthöhe, -zeit und das Zustandekommen der Verträge betrifft.