1 Der Gemeinderat Schramberg diskutiert über die Anschaffung eines Blitzeranhängers für 250­ 000 Euro. Foto: Stadt Braucht Schramberg wirklich einen weiteren Blitzer für 250 000 Euro? Die Debatte um Sicherheit, Kosten und Bürokratie spitzt sich zu.







Weshalb benötigt Schramberg nun auch noch einen Blitzeranhänger für rund 250 000 Euro? Die letzten Jahre wurde massiv in die Blitzerinfrastruktur der großen Kreisstadt investiert. So stehen nun stationäre Anlagen in Waldmössingen, in Schramberg, in Sulgen und in Schönbronn. Zusätzlich gibt es das mobile Blitzerfahrzeug. Hier entsteht eine richtige Blitzerindustrie! Die Verwaltung und der Supportbedarf wachsen ständig an. Wo wird hier Verwaltung und Bürokratie abgebaut? Genau das Gegenteil geschieht! Nachbargemeinden mieten temporär einen Blitzeranhänger und kommen so ebenfalls ans Ziel, die Geschwindigkeit in den Ortschaften zu monitoren.