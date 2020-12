Streit um Nazi-Straßenname Fritz-Kiehn-Straße in Deißlingen: Anwohnerin fühlt sich übergangen

Deißlingen - Dies war der zunehmenden Dynamik der Corona-Pandemie und den neuen Lockdown-Bestimmungen geschuldet. Die Bürgerfrageviertelstunde gab es dennoch, hier wollte Marianne Kienzler, die "noch in der Fritz-Kiehn-Straße" wohnt, wissen, warum die Umwidmung des Straßennamens "ihrer Straße" so "stillschweigend" über die Bühne gehe. "Man hätte die Anlieger besser informieren sollen", meinte Kienzler. Im Übrigen wüssten 70 bis 80 Prozent der Anlieger nicht einmal, wer dieser Fritz Kiehn eigentlich war. Sie plädierte für die Beibehaltung des Straßennamens. Bürgermeister Ralf Ulbrich entgegnete, dass zum einen Verbrechen, die von Kiehn begangen, nicht "verjähren" würden. Außerdem sei das Thema mehrfach in der Presse und im Anzeiger bekannt gemacht worden. Es sei schlicht nicht richtig, dass die Thematik stillschweigend beraten und beschlossen wurde. "Wir haben korrekt gehandelt. Selbst in der entsprechenden Sitzung war niemand von den betroffenen Anliegern der Straße", so Ulbrich.