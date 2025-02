Streit um mehr Geld: Verdi setzt Post-Warnstreiks zwei weitere Tage fort

1 Die Warnstreiks bei der Post gehen zwei weitere Tage weiter. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Der Tarifkonflikt bei der Post brodelt weiter - Warnstreiks treffen erneut die Zustellung von Briefen und Paketen. Die Gewerkschaft macht vor der Fortsetzung der Gespräche großen Druck.









Bonn - Die Gewerkschaft Verdi setzt die Warnstreiks bei der Deutschen Post auch am Freitag und Samstag fort. Bundesweit sind Beschäftigte in der Brief-, Paket- und Verbundzustellung an ausgewählten Standorten sowie in Service-Niederlassungen zu vorübergehenden Arbeitsniederlegungen aufgerufen, wie Verdi mitteilte.