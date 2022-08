1 Schon um den Film „Der junge Häuptling Winnetou“ gab es Streit. Foto: Leonine/PR

Das Buch zum Film „Der junge Häuptling Winnetou“ wollte von der Freundschaft eines Apachenjungen und eines weißen Buben erzählen. Nun muss es nach Protesten einiger Empörter vom Markt.















Was ist das Beste, das Spannendste, das Wertvollste, was etwas ältere Kinder und junge Menschen lesen können? Vor ein paar Jahrzehnten noch hätten viele Deutsche auf die Garage ohne lange überlegen zu müssen eine glasklare Antwort parat gehabt. „Die Bücher von Karl May!“ Was die sich damals nicht hätten träumen lassen können: Dass der von edlen Apachen, fiesen Komantschen und schlagkräftigen, zielsicheren deutschen Tausendsassas bevölkerte Wilde Westen, den sich der 1912 verstorbene Bestseller-Autor einst zusammenfantasiert hatte, noch einmal für einen handfesten Streit sorgen würde. Aber der ist jetzt da: Der im Kinderbuchbereich höchst renommierte Verlag Ravensburger zieht eine aktuelle Fortschreibung von Mays Werken, „Der junge Häuptling Winnetou“, sowie damit verbundene Produkte, ein Puzzle und ein Sticker-Buch, vom Markt zurück und entschuldigt sich dafür, sie je veröffentlicht zu haben.

Auf Instagram schreibt der Verlag: Wir haben die vielen negativen Rückmeldungen zu unserem Buch „Der junge Häuptling Winnetou“ verfolgt und wir haben heute entschieden, die Auslieferung der Titel zu stoppen und sie aus dem Programm zu nehmen. Wir danken Euch für Eure Kritik. Euer Feedback hat uns deutlich gezeigt, dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben. Das war nie unsere Absicht und das ist auch nicht mit unseren Ravensburger Werten zu vereinbaren. Wir entschuldigen uns dafür ausdrücklich.“

Mit Kitsch und Pathos

Rund 180 Menschen sollen sich beim Verlag über das Buch beschwert haben. Die Geschichte drehe sich, so hatte Ravensburger selbst zusammengefasst, „um Winnetou, den Sohn des Häuptlings. Als sein Stamm in Not gerät, muss Winnetou seinen Mut unter Beweis stellen und sich gemeinsam mit seiner Schwester und dem Stadtjungen Tom in ein gefährliches Abenteuer stürzen.“ Mit anderen Worten: da wird wohl in einer Knirps-Variante jene Verbrüderung zwischen Weißen und Indianern gefeiert, die May mit viel Kitsch und Pathos unter Erwachsenen inszeniert hatte. Er tat das im bewussten Gegenentwurf zum realen Landraub und Völkermord, die Amy aus Zeitungen und Büchern kannte, auch wenn sie damals nicht mit diesen Begriffen benannt wurden. Viele Möchtegern-Auswanderer in Europa sahen die Ureinwohner Nordamerikas damals als Bestien, an deren Ausrottung sie mit Freuden oder der Not gehorchend teilnehmen würden.

Heute aber deuten manche Menschen Karl Mays Werk als Musterbeispiel ungehörige kultureller Aneignung und als empörende Verharmlosung der historischen Realität. Auch die Formulierung „Leugnung des Genozids“ finden manche Karl-May-Kritiker angebracht. Tatsächlich hat Mays Westen so wenig mit der Realität zu tun wie mit Hollywoods viel knackigerem Lügenwust über Cowboys, Indianer, Gesetzlose und Sheriffs. Manche sehen gerade das aber als Entlastung der Bücher: es seien eben bloße Märchen ohne jeden Anspruch, die Realität übertünchen zu wollen.

Den „Sensitivity Readern“ durchgerutscht

Dass die Fortschreibung der May-Fantastereien in einem heutigen Kinderbuch eine Debatte auslösen wird, war eigentlich zu erwarten. Bei Ravensburger scheint man damit aber nicht gerechnet zu haben, wie die Kommunikation auf Instagram nahelegt: „Unsere Redakteur*innen beschäftigen sich intensiv mit Themen wie Diversität oder kultureller Aneignung. Die Kolleg*innen diskutieren die Folgen für das künftige Programm und überarbeiten Titel für Titel unser bestehendes Sortiment. Dabei ziehen sie auch externe Fachberater zu Rate oder setzen ,Sensitivity Reader’ ein, die unsere Titel kritisch auf den richtigen Umgang mit sensiblen Themen prüfen. Leider ist uns all das bei den Winnetou-Titeln nicht gelungen.“

Wie unterschiedlich die Wertungen und Wahrnehmungen beim Indianer-Verkitschung sind, hat schon ein Streit bei der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) gezeigt. Die vergibt die oft belächelten Prädikate „Wertvoll“ und „Besonders wertvoll“ – oder eben kein Prädikat. So hatte die FBW auch über den Anfang August im Kino gestarteten Film „Der junge Häuptling Winnetou“ zu befinden, dessen Ableger die Ravensburger-Bücher sind. Zwar bekam der Film seinen „Besonders wertvoll“-Aufkleber, aber nur nach einer heftigen Debatte in der Jury. Einige der Prüfer reagierten auf das Werk, so die FBW selbst „mit vehementer Ablehnung“.

Auf Twitter wird gewütet

Scharfe Debatten sind das eine. Das Zurückziehen eines Buches vom Markt aber ist etwas ganz anderes. Das bisschen Empörung über das Winnetou-Buch auf Twitter zuvor ist nichts gegen den Aufschrei, den ein neues Beispiel von Cancel Culture, vom Ausradieren des vermeintlich Anstößigen, nun erzeugt. „Es ist so weit. Nun drehen wir völlig durch“, tweetet etwa der Hochschulprofessor Ulrich van Suntum. „Ihr könnt mich“, befindet ein anderer Nutzer, und zeigt ein Foto seiner Karl-May-Bücher.

Das sind noch die netteren Kommentare, es gibt teils wüste Ausfälle gegen die „Woko Haram“, und zuhauf Tweets der wirklich Ratlosen, die etwa fragen, ob sie sich jetzt nachträglich für die Lesefreuden und Faschingskostüme ihrer Kindheit schämen sollen. Durch die Entscheidung von Ravensburger, das Buch vom Markt zu nehmen, wurde der ernsthaften Diskussion darüber, was Dialog, was kultureller Austausch, was spielerischer Dialog, was ungehörige Aneignung und was vergiftende Lüge ist, mal wieder ein Bärendienst erwiesen.