Streit um Haushalt in Bad Liebenzell: Eine Schlammschlacht im Gemeinderat

1 Die Stimmung im Gemeinderat von Bad Liebenzell war in der Sondersitzung gereizt. Foto: Wolfgang Krokauer

Die Finanzen der Stadt Bad Liebenzell sind verheerend. Die Stadt muss sparen. Der Ton im Gemeinderat ist schon lange ziemlich gereizt. In der Sondersitzung am Donnerstagabend gerieten einige Stadträte heftig aneinander. Es war eine Schlammschlacht.









Wie der Name Sondersitzung schon besagt, sind die Stadträte außerhalb der Reihe im Sitzungssaal des Bürgerzentrums zusammengekommen. Diese hatte CDU-Fraktionschef Dietmar Fischer in der Sitzung am 10. Dezember beantragt. Sie wurde mit ausreichend Stimmen beschlossen. Allerdings wurden am Donnerstagabend nicht alle Punkte behandelt, über die Fischer reden wollte. Nach einer rechtlichen Prüfung setzte die Verwaltung einige Punkte nicht auf die Tagesordnung. So ging es nicht um die Besetzung des Aufsichtsrates der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell (FTBL) GmbH und auch nicht um den Verkauf von Flächen in den Talwiesen an die Firma Häberle.