Streit um geplante Windräder in Starzach

1 Der offene Stammtisch Windkraft hat eine Plakatwand aufgestellt. Foto: Alexandra Duffner

E-Mails von Windkraftgegnern an Thomas Noé und Boris Palmer lösen eine heftige Gegenreaktion der Politiker aus.









Mit einer E-Mail zum Thema Windkraft wandten sich die erklärten Windkraftgegner Alexandra und Peter Duffner aus Starzach-Sulzau an Starzachs Bürgermeister Thomas Noé, an Freiherr von Ow-Wachendorf sowie an Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen.