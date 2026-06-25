Streit um den Rathausneubau: Nach heftiger Debatte – Schömberg kippt ursprüngliche Rathauspläne

Der monatelange Streit um den Neubau des Schömberger Rathauses hat in der Gemeinderatssitzung eine entscheidende Wende genommen.

Demokratie kann unbequem sein. Wenn man sie erst nimmt – und das tun die Schömberger. Rund 40 Zuhörer strömten am Mittwochabend in den Saal des Feuerwehrhauses: Die Mehrheit war wegen des Punktes 4 auf der Tagesordnung gekommen. Nach einem monatelangen Streit und hitzigen Diskussionen zwischen Bürgern, Ratsmitgliedern und Verwaltung über den Neubau des Rathauses stand an diesem Abend ein wichtiger Beschluss an. Die Stimmung war aufgeheizt.

Nach einer langen Debatte fiel schließlich die Entscheidung: Die ursprünglichen Pläne für den Rathausneubau sind vom Tisch. Mit acht Ja-Stimmen, vier Gegenstimmen und einer Enthaltung sprach sich der Gemeinderat für einen Kompromissvorschlag aus, der den Neubau um rund ein Viertel verkleinern soll.

Erfolg für Initiatoren

Für die Initiatoren des Bürgerbegehrens ist das ein Erfolg. Sie hatten die bislang veranschlagten Kosten von 9,3 Millionen Euro heftig kritisiert und eine Neuplanung gefordert. Wie groß die Einsparungen durch einen kleineren Neubau ausfallen, weiß zum jetzigen Zeitpunkt allerdings niemand.

Der neue Plan sieht zunächst eine Reduktion der Grundfläche um 15 Prozent vor. Auf den Keller soll verzichtet werden. Die Flächen im Erdgeschoss und Obergeschoss des Gebäudes sollen um zehn Prozent verkleinert werden. Insgesamt erziele man so eine Verkleinerung von 25 Prozent, so Bürgermeister Karl-Josef Sprenger.

Scharfe Kritik an Bürgermeister Sprenger

Scharfe Kritik richtete sich gegen den Rathauschef. Heiko Gerstenberger (Freie Bürger) und Jan Nagel warfen dem Rathauschef vor, den Gemeinderat zu spät über Probleme mit den Baulasten informiert zu haben. „Hallo, wo sind wir denn?! Wir entscheiden darüber und nicht Sie, Herr Sprenger!“

Erst am 22. Juni haben die Ratsmitglieder erfahren, dass es Probleme mit den Baulasten gebe, so Gerstenberger. Sprenger habe diese Information zurückgehalten. Der Rathauschef wies den Vorwurf von sich. Als der Gemeinderat am 18. März dieses Jahres für die Pläne gestimmt hatte, habe er diese Information noch nicht gehabt. „Da wurde nichts zurückgehalten.“ In dem Bereich könne man bei einer offenen Bauweise gar nicht ohne Baulast bauen, betonte er.

Ausarbeitung wird lange dauern

Ihm bereite der Kompromissvorschlag der Verwaltung „sehr starke Bauchschmerzen“, sagte Gerstenberger. Weder sei geprüft worden, ob die reduzierte Planung statisch umsetzbar sei, noch ob die Anforderungen an den Brandschutz erfüllt werden könnten. Im Grunde wisse das Gremium noch gar nicht, worüber es abstimme. Die Ausarbeitung der neuen Pläne wird Monate in Anspruch nehmen, kritisierte er.

Es sei eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera, bemerkte Daniel Saffrin. Der zuständige Architekt habe verraten, dass er die Pläne für den Kompromissvorschlag noch nicht vollständig geprüft hat. Saffrin enthielt sich bei der Abstimmung, damit es nicht zu einem Bürgerentscheid komme, so seine Begründung. Überzeugt sei er von den neuen Plänen absolut nicht: „Ich sehe das so nicht umsetzbar. Der Architekt und die Planer beginnen nahezu wieder bei Null.“ Das koste Zeit und Geld. Saffrin sieht die Fördergelder in Gefahr.

Ratsmitglied Josef Rohrmoser sagte: „Ich werde heute zum ersten Mal überhaupt etwas zustimmen, wo ich absolut dagegen bin.“ Auch er stimme dem Vorschlag nur zu, um die Fördermittel nicht zu gefährden. Er stimme für die Katze im Sack, kritisierte Jan Nagel.

Zeitdruck wegen Fördermitteln

Warum der Bürgermeister trotz aller Kritik auf eine zügige Entscheidung drängte, hat vor allem mit den Fördermitteln zu tun. Nach Angaben Sprengers müsse die Gemeinde Planungssicherheit schaffen, um Zuschüsse in Millionenhöhe nicht zu gefährden. Eine vollständige Neuplanung würde das Verfahren um Monate zurückwerfen und den Zeitplan erheblich belasten.

Noch bis Januar 2027 sind 550.000 Euro aus dem Ausgleichsstock für finanzschwache Kommunen gesichert. Voraussetzung ist jedoch, dass bis dahin erste Bauaufträge vergeben werden. Auch die Mittel aus dem Landessanierungsprogramm laufen im April kommenden Jahres aus. Die Chancen auf eine Verlängerung stünden jedoch gut, erklärte Sprenger.

Darüber hinaus kann Schömberg nach aktuellem Stand mit rund 1,7 Millionen Euro aus der Städtebauförderung rechnen. Aus dem Sondervermögen von Bund und Ländern sollen weitere knapp drei Millionen Euro fließen. Hinzu kommen 250.000 Euro aus einem Klimaschutzprogramm. Trotz dieser Zuschüsse müsste die Gemeinde nach derzeitiger Kalkulation rund vier Millionen Euro aus eigenen Mitteln aufbringen.

Nach der Abstimmung schlug Gerstenberger versöhnliche Töne an. Die demokratische Entscheidung müsse akzeptiert werden, sagte er. Nun gehe es darum, gemeinsam ein Rathaus für Schömberg zu bauen. Applaus aus den Reihen der Zuhörer, der nachhallte.