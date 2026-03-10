Streit um Auszeichnung: Weimer lässt Verleihung von Buchhandlungspreis absagen

Der Kulturstaatsminister streicht drei linke Buchläden aus den Jury-Vorschlägen für den Buchhandlungspreis und sorgt damit für Kritik. Nun kippt er die Verleihung auf der Leipziger Buchmesse.
Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer lässt die Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises auf der Leipziger Buchmesse absagen. Hintergrund für die Entscheidung sei eine Debatte um die Streichung von drei Juryvorschlägen, teilte ein Sprecher des Beauftragten für Kultur und Medien (BKM) mit. Weimers Entscheidung, drei linke Buchläden von der Liste für den Buchhandlungspreis zu streichen, hatte für massive Kritik gesorgt.