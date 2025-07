Ich möchte mein großes Unverständnis und meine Ablehnung gegenüber dem geplanten Bau der zweiten Gauchachtalbrücke bei Döggingen zum Ausdruck bringen. Bei einem Ort mit nur etwa 1000 Einwohnern erscheinen die geplanten Baukosten von über 100 Millionen Euro schlichtweg unverhältnismäßig und ungerechtfertigt.

Es ist kaum nachvollziehbar, warum so enorme Mengen an Steuergeldern für eine Infrastrukturmaßnahme ausgegeben werden sollen, die nur einem so kleinen Personenkreis zugute kommt. Ausschließlich die Dögginger werden von dieser zweiten Brücke profitieren, während die Kosten auf den Schultern aller Steuerzahler lasten. Das ist keine „Mehrheitsmeinung! Das ist eine klare Ungerechtigkeit, die den Grundsatz der fairen Mittelverwendung infrage stellt.

Hinzu kommt, dass die Verkehrsbelastung in Döggingen durch den Umleitungsverkehr nur während der Sanierungsphase von zwei bis drei Jahren hoch sein wird, während die bestehende Brücke saniert wird. Nach Abschluss der Arbeiten ist alles wieder beim Alten, so dass die hohen Investitionen keine nachhaltige Verbesserung darstellen. Es erscheint daher fraglich, ob eine solche Ausgabe für einen so kleinen Ort gerechtfertigt ist, zumal die finanziellen Mittel des Bundesstraßenbaus an anderer Stelle dringend für wichtige Aufgaben wie die Mobilitätswende und die Sanierung von bestehenden Brücken, Tunneln und Straßen benötigt werden.

Keine Dauerbelastung mehr

Döggingen und Bräunlingen profitieren von der guten Anbindung an die B31. Dann muss man sich – meiner Meinung nach – auch mit den zeitlich begrenzten Belastungen arrangieren.

Seit 2001 die erste Brücke und der Tunnel gebaut wurde, hat sich für Döggingen bereits eine enorme Verkehrsberuhigung ergeben. Wir sprechen heute nicht von einer Dauerbelastung durch den Verkehr im Ort, sondern von zeitlich begrenzten Umleitungen, die durch den Ort führen! Ich appelliere an die Verantwortlichen, diese unnötigen Ausgaben zu überdenken und die kostengünstigere Alternative zu wählen, ohne die Steuerzahler unverhältnismäßig zu belasten.