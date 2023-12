1 Die Stadt möchte die rund 4500 Euro, die der Fußgängerschutz gekostet hat, vom Eigentümer zurück. Foto: Riesterer

Das Gebäude der 2013 abgebrannten Pizzeria in der Oberndorfer Straße ist noch in Privatbesitz.









Mehr als zehn Jahre ist es nun her, dass das „Dolomiti“ ein Raub der Flammen wurde. Seit Jahren geht – zumindest von Außen betrachtet, an der Ruine der ehemaligen Pizzeria in der Oberndorfer Straße nichts mehr.