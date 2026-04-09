Streit um Brandruine in Schramberg: Rückt der Abriss jetzt wirklich näher?

Jahrelang wurde gestritten, jetzt gibt es Klarheit. Der Eigentümer muss handeln, will aber noch Optionen prüfen.
„Kein schöner Anblick“, „verschandelt die Stadteinfahrt seit Jahren“ oder schlicht „Schandfleck“ – wenn es um das ehemalige Gasthaus Dolomiti in der Schramberger Talstadt geht, fallen die Urteile in der Bevölkerung deutlich aus. Seit langem wird gefordert, dass sich an der Situation etwas ändert. Auch die Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat griffen das Thema in ihren Haushaltsreden auf – mit einheitlichem Tenor.