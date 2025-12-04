Streit um Beklebung: Verbotene Folien am AfD-Schaufenster in Villingen sollen weg

Die AfD plant, die vollverklebten Fenster ihres Villinger Büros zu überarbeiten. Während beklagt wird, dass die Partei angeschwärzt wurde, meldet die AfD nun Verstöße durch Händler.

Stadtrat Olaf Barth deutete in der jüngsten Ratssitzung an, dass die AfD bei ihrem Wahlkreisbüro in Villingen die vollflächige Schaufesterbeklebung entfernen will. Sie war zuletzt kritisiert und auch von der zuständigen städtischen Stelle beanstandet worden. Barth erwähnte dies, als es in der Sitzung um die angedachte Änderung der Werbesatzung ging.

Gründe für die Beklebung seien zum einen gewesen, dass man die eigenen Landtagskandidaten habe so eindrücklich darstellen wollen, so Barth. Zum anderen gebe es keine Rollläden oder Jalousien in den Räumlichkeiten, die man aber benötige, um die „Leute zu schützen, die da drin arbeiten“ – der Verweis war klar nach mehreren Attacken auf das Büro.

Es dauere seine Zeit, Sicherheitsgardinen zu bestellen und zu installieren, rechtfertigte Barth unter anderem damit, dass die Fensterscheiben bis dato voll verklebt waren.

Jetzt will man aber offenbar nachsteuern, nachdem die zuständige städtische Stelle dies auch eingefordert hat.

Wer schwärzt wen an?

Barth kritisierte, dass Oskar Hahn (Grüne) hier „ausgerechnet den politischen Gegner“ bei der Verwaltung angeschwärzt habe, was dieser allerdings von sich wies. Er sei aus der Bevölkerung heraus darauf angesprochen worden und habe daher eine Anfrage gestellt.

Hahn wiederum warf der AfD rund um Stadtrat Martin Rothweiler vor, dass dieser als Reaktion auch andere vollbeklebte Schaufenster in der Stadt an die Verwaltung gemeldet habe, die dem nun nachgehen müsse. Die Händler, die das nun treffe, könnten sich nun bei der AfD bedanken.

In Schwenningen gilt es nicht

Sebastian van Ryth (AfD) widersprach da: Man habe nur deutlich machen möchten, wie leicht mehrere andere Verstöße festgestellt werden können. Amtsleiterin Petra Wills-Welwarsky wiederum betonte, dass das für die Verwaltung gar nicht das Problem sei, sondern die Einleitung entsprechender Verfahren Personal erfordere, das man auch krankheitsbedingt derzeit nicht ausreichend habe. Außerdem seien von Rothweiler auch beklebte Schaufenster zum Beispiel in Schwenningen beanstandet worden, dort gelte die Satzung aber gar nicht.