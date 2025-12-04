Streit um Beklebung: Verbotene Folien am AfD-Schaufenster in Villingen sollen weg

Die AfD plant, die vollverklebten Fenster ihres Villinger Büros zu überarbeiten. Während beklagt wird, dass die Partei angeschwärzt wurde, meldet die AfD nun Verstöße durch Händler.
Stadtrat Olaf Barth deutete in der jüngsten Ratssitzung an, dass die AfD bei ihrem Wahlkreisbüro in Villingen die vollflächige Schaufesterbeklebung entfernen will. Sie war zuletzt kritisiert und auch von der zuständigen städtischen Stelle beanstandet worden. Barth erwähnte dies, als es in der Sitzung um die angedachte Änderung der Werbesatzung ging.