Streit um Attraktion im Kurpark: Schlussstrich bei der Finanzierung des Sophi-Parks in Bad Liebenzell gezogen

Wegen eine Formfehlers bezahlte die Stadt 160 000 Euro Förderung für den Sophi-Park selbst. Der Gemeinderat verzichtet auf rechtliche Schritte gegen den Ex-Schultes und Ex-Kämmerer.
Die ursprüngliche Finanzierung des Sophi-Parks beschäftigte den Gemeinderat in den vergangenen Jahren immer wieder. Insgesamt kostete das Projekt 345 000 Euro. Die Stadt rechnete mit einer Leader-Förderung in Höhe von 160 000 Euro. Wegen eines Formfehlers wurde dieses Geld aber nicht ausbezahlt. Die Stadt übernahm den Fehlbetrag.