Streit um Atomprogramm: Delegationen der USA und Iran am Verhandlungsort in Genf

US-Präsident Donald Trump hat der iranischen Führung ein Ultimatum gestellt. In Genf kommen nun Regierungsvertreter für eine entscheidende Gesprächsrunde zusammen.
Die Delegationen aus den USA und dem Iran sind am Ort einer entscheidenden Verhandlungsrunde in Genf eingetroffen. Wie iranische Medien übereinstimmend berichteten, fuhren Konvois der US-amerikanischen und iranischen Seite auf das Gelände der Residenz des Golfstaats Oman. Der Oman ist erneut Vermittler. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna haben die Gespräche um 10.00 Uhr begonnen.