Streit um Abrissverfügung: Eigentümer von Brandruine in Schramberg sucht den Rechtsweg

1 Der Bauhof hat an der Brandruine des ehemaligen Dolomiti einen Sicherheitsdurchgang aus Holz aufgebaut, um die Gefahr einer Gefährdung von Passanten durch herunterfallende Teile zu minimieren. Foto: Fritsche

Nach dem Willen der Stadt Schramberg sollte die Brandruine des früheren Dolomiti in der Oberndorfer Straße längst abgerissen sein. Nach wie vor will der heutige Eigentümer der Abbruchanordnung nicht Folge leisten und klagt vor dem Verwaltungsgericht.









Seit dem Brand in der Nacht auf den 24. März 2013 steht das ausgebrannte Gebäude in der Oberndorfer Straße unweit vom Paradiesplatz leer. Und für die unendliche Geschichte ist immer noch kein baldiges Ende in Sicht. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag teilte Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß mit, dass dazu eine Klage beim Verwaltungsgericht Freiburg eingereicht wurde.