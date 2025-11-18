Streit über Rentenpaket: Wer 1500 Euro Rente hat, profitiert mit 33 Euro

Das Rentenpaket der Bundesregierung ist teuer – die Stabilisierung des Rentenniveaus hat aber auch konkrete Auswirkungen auf die einzelne Rente. Das Wichtigste in Fragen und Antworten.
Die schwarz-rote Koalition unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) ist wegen des Streits über das Rentenpaket in eine schwere Krise geraten. Dabei geht es einerseits um viele Milliarden Euro für die Steuerzahler bis zum Jahr 2040. Es geht aber auch für den Einzelnen um die genaue Höhe der Rente, die – je nach Lösung – spürbar unterschiedlich ausfällt.