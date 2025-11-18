Streit über Rentenpaket: Wer 1500 Euro Rente hat, profitiert mit 33 Euro

Das Rentenpaket der Bundesregierung ist teuer – die Stabilisierung des Rentenniveaus hat aber auch konkrete Auswirkungen auf die einzelne Rente. Das Wichtigste in Fragen und Antworten.

Die schwarz-rote Koalition unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) ist wegen des Streits über das Rentenpaket in eine schwere Krise geraten. Dabei geht es einerseits um viele Milliarden Euro für die Steuerzahler bis zum Jahr 2040. Es geht aber auch für den Einzelnen um die genaue Höhe der Rente, die – je nach Lösung – spürbar unterschiedlich ausfällt.

Worum dreht sich der Streit?

Union und SPD haben sich darauf geeinigt, das Rentenniveau bis zum Jahr 2031 beim derzeitigen Wert von 48 Prozent zu stabilisieren. Einfach ausgedrückt kann man sagen: Wenn das Rentenniveau stabil bleibt, dann entwickeln sich die Renten im Gleichklang mit den Löhnen. Ohne das Gesetz würden die Renten langsamer steigen. Das hat mit dem demografischen Wandel zu tun, also damit, dass es viele Ältere und zu wenige junge Menschen gibt. Der Streit dreht sich nun darum, wie es nach dem Jahr 2031 mit der Rente weitergehen soll.

Was ist der Knackpunkt?

Das Rentenpaket, das vom Bundeskabinett bereits auf den Weg gebracht worden ist, sieht für die Jahre nach 2031 zwar keine Haltelinie von 48 Prozent mehr für das Rentenniveau vor. Hier ist aber geregelt, dass das, was bis dahin zur Stabilisierung des Rentenniveaus getan wurde, nachwirkt. Das ist vergleichbar mit Arbeitnehmern, die dauerhaft von einmal erfolgten Lohnerhöhungen profitieren. Die Junge Gruppe der Unionsabgeordneten will genau diesen Satz aus dem Gesetzentwurf streichen. Ohne sie hat die Koalition im Bundestag keine Mehrheit. Den jungen Abgeordneten sind die Kosten von rund 115 Milliarden Euro bis 2040 zu hoch.

Was bedeutet die Nachwirkung der Haltelinie in den Jahren nach 2031 für den einzelnen Rentner?

Eine Rente von 1500 Euro fällt mit Haltelinie zum 1. Juli 2031 um rund 33 Euro höher aus, als es ohne Halteline der Fall wäre, heißt es aus Kreisen des Arbeitsministeriums. Das sind etwa 400 Euro im Jahr. Dieser Vorteil, so heißt es weiter, bleibe – im Fall der Nachwirkung der Haltelinie – für nachfolgende Generationen erhalten. Also auch wer heute 30 oder 40 Jahre alt sei, habe später im Fall einer Rente von 1500 Euro dasselbe Rentenplus.

Profitieren vom höheren Rentenniveau diejenigen mit einer hohen Rente stärker als die mit einer niedrigen?

Ja, das ist in unserem Rentensystem grundsätzlich so. Wer Anspruch auf mehr als 1500 Euro Rente hat, würde stärker profitieren als 33 Euro monatlich, wer geringere Ansprüche hat, weniger. Die Haltelinie und ihre Nachwirkung brächten, so Ministeriumskreise, dem Einzelnen etwa zwei Prozent mehr Rente.

Wer bezahlt dieses Renten-Plus?

Das deutsche Rentensystem ist eigentlich ein Umlagesystem. Das heißt: die heutigen Renten werden finanziert durch die Rentenbeiträge der heutigen Erwerbstätigen. Die schwarz-rote Koalition hat sich aber darauf verständigt, dass die Verlängerung der sogenannten Haltelinie aus der Steuerkasse beglichen wird. Dafür ist also keine Erhöhung der Rentenbeiträge geplant. Diese werden trotzdem in einigen Jahren steigen: Laut dem aktuellen Rentenversicherungsbericht soll der Beitragssatz bis 2027 stabil bei 18,6 Prozent bleiben und nach 19,8 Prozent im Jahr 2028 bis auf 20,1 Prozent 2030 steigen. Für 2039 wird er auf 21,2 Prozent geschätzt.

Wie sicher sind die höheren Rentenzahlungen?

Alle Voraussagen über künftige Rentenhöhen, Beitragssätze und Haltelinien sind mit Vorsicht zu genießen. Es gibt in der Politik einen breiten Konsens, dass das gesamte bestehende Rentensystem auf Dauer nicht mehr tragfähig ist und eine grundlegende Reform braucht. Die schwarz-rote Koalition will dazu eine Kommission einsetzen. Noch ist unklar, bis wann diese Vorschläge macht und welche Ideen dann in welchem Tempo umgesetzt werden. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass im deutschen Rentensystem im Jahr 2031 deutlich andere Spielregeln gelten als heute.