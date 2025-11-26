Streit über die Rente: Entscheidende Tage für Friedrich Merz

Beim Rentenpaket geht es für den Kanzler um viel – um die Frage, ob ihm die eigene Fraktion geschlossen folgt und ob seine Regierung eine Zukunft hat.
Friedrich Merz spricht schnell an diesem Tag. Ein bisschen wie ein Schüler, der ein Referat vorträgt. Als er über die Themen Generationengerechtigkeit und Rente spricht, schaut der Bundeskanzler besonders viel und intensiv in die Reihen der SPD-Fraktion. Vielleicht, weil hier das Publikum sitzt, bei dem er hier gerade besonders viel Zustimmung erhält.