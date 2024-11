Fußballfans prügeln sich in der Freiburger Innenstadt

1 Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung zwischen Fußballfans nach weiteren zeugen. Foto: dpa/Marcus Brandt

Im Anschluss an das DFB-Pokalspiel des SC Freiburg gegen den Hamburger SV ist es in der Freiburger Innenstadt zu einer Schlägerei gekommen.









Zu einem Streit zwischen Fußballfans soll es bereits am Mittwoch, 30. Oktober, gegen 23.44 Uhr, vor einer Gaststätte in der Universitätsstraße gekommen sein. An diesem Abend hatte die Begegnung des HSV gegen den SC Freiburg im DFB-Pokal stattgefunden.

Im Verlauf des eskalierenden Streits soll ein 27-jähriger Anhänger des HSV auf drei Sympathisanten des SC Freiburg eingeschlagen und einen Fanschal entwendet haben. Beim Eintreffen der Polizei habe er diesen wieder fallen lassen, teilt die Polizei mit. Lesen Sie auch Polizei sucht nach weiteren Zeugen des Streits Möglicherweise ist auch eine weitere Person verletzt worden, was jedoch bislang nicht abschließend bestätigt werden konnte. Da sich viele Personen vor Ort befunden haben, bittet die Polizei weitere Zeugen, sich unter Telefon 0761/8 82 42 21 beim Polizeirevier Freiburg-Nord zu melden.