Streit mit Stadt Steine in Höllgasse in Rottweil müssen weg

Selbst ist der Mann

Der 73-jährige handwerklich begabte Graf, der schließlich schon sein ganzes Haus selbst ausgebaut hat, wollte kein großes Aufhebens machen und nahm die Sache selbst in die Hand. Von den Pflasterarbeiten waren noch Steine übrig, die setzte er als kleinen Schutzwall bogenförmig vor seine Haustür.

Bei der Baustellenabnahme einige Zeit später rückte sein Werk ins Visier des Tiefbauamts. "Das geht gar nicht", sei die Aussage gewesen. Die Steine müssten weg. Sie seien gefährlich, zudem habe Graf damit eigenmächtig in den öffentlichen Raum eingegriffen. Statt Lob für die kostengünstige Lösung gab’s Schimpfe - und Graf versteht die Welt nicht mehr. "Das ist doch ein Narrenstückle", meint er, schließlich habe er der Stadt Ausgaben ersparen wollen.

Er schickte Fotos an den Oberbürgermeister, es folgte ein weiterer Ortstermin mit Bürgermeister Christian Ruf und dem zuständigen Tiefbauamtsmitarbeiter. Den Vorschlag, eine Ablaufrinne direkt vor seiner Tür zu installieren, lehnte Graf ab. Beim Vorschlag, das Pflaster vor seiner Haustür nochmal rauszunehmen und eine Ablaufrinne zu formen, habe er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. "Was das kostet!", ärgert er sich.

Bürgermeister Christian Ruf, der am Donnerstag erneut vor Ort war, um zu einer Lösung zu kommen, erklärt auf unsere Nachfrage seine Sicht der Dinge: In der Tat sei es nach Fertigstellung der Baumaßnahme zu Problemen bei der Haustür des Anwohners mit Regenwasser gekommen. Der Bürger habe sich daher an die Verwaltungsspitze gewandt. Und er habe daraufhin angeboten, sich vor Ort zu treffen, "um gemeinsam eine Lösung zu finden, die für alle Seiten gut funktioniert".

Stadt sieht Stolperfalle

Klar sei, dass der Regenschutz aus Pflastersteinen nicht bestehen bleiben könne, da er eine mögliche Stolperfalle für Passanten darstellt, vor allem in der dunklen Jahreszeit, betont Ruf. Die Verkehrssicherheit sei nicht gewährleistet. "Damit sind auch Haftungsfragen verbunden, sollte tatsächlich etwas passieren", betont er. Schließlich würden die Steine ein gutes Stück in den Verkehrsraum hineinragen. Technisch möglich und sinnvoll wäre eine unauffällige Entwässerungsrinne gewesen, wie sie in solchen Fällen schon mehrfach eingebaut worden sei. "Der Anwohner hat diesen Vorschlag zu unserem Bedauern kategorisch abgelehnt", so Ruf.

Auf eine andere Lösung hat sich Graf nun - wenn auch widerwillig - eingelassen. Es soll ein kleines Blumenbeet oberhalb der Haustür angelegt werden, wie es an anderen Stellen in der Gasse bereits vorhanden ist. Für Ruf eine gute Lösung: Neben dem Schutz des Hauseingangs und der Verkehrssicherheit sei es optisch ansprechender, bringe nochmals etwas Grün in die Stadt und trage zusätzlich zur Verkehrsberuhigung bei.

Veranschlagt sind dafür laut Ruf rund 2000 Euro. Für Werner Graf ist und bleibt das Geld, das sich die Stadt hätte sparen können. Er ist jetzt auf das Beet gespannt. Die Steine macht er jedenfalls nicht weg, sagt er. Das überlässt er nun auch der Stadt.