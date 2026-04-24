Streit mit Medien: Argentiniens Regierung sperrt Journalisten aus

Die argentinische Regierung entzieht Journalisten den Zugang zur Casa Rosada. Der Schritt gilt als ungewöhnlich. Vorausgegangen waren eine Anzeige gegen Reporter und scharfe Angriffe vonseiten Mileis.
Buenos Aires - Die Regierung des argentinischen Präsidenten Javier Milei hat akkreditierten Journalisten den Zugang zum Regierungssitz Casa Rosada untersagt. Die Entscheidung, den Journalisten die biometrischen Zugangsdaten zum Einlass zu entziehen, sei vorsorglich angesichts einer Anzeige wegen illegaler Spionage getroffen worden, teilte Kommunikationsstaatssekretär Javier Lanari auf der Plattform X mit. "Der einzige Zweck ist es, die nationale Sicherheit zu gewährleisten."