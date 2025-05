Streit mit Konkurrenten: Dumpingpreise bei Firmenbriefen? Post weist Vorwürfe zurück

1 Post-Chef Tobias Meyer quittiert Vorwürfe eines Briefkonkurrenten mit Kopfschütteln. Foto: Oliver Berg/dpa

Im Digitalzeitalter sinkt die Briefmenge zwar schon lange, trotzdem kann das Geschäft mit Werbepost noch eine lukrative Sache sein. Hat die Post in diesem Geschäftszweig geltendes Recht gebrochen?









Bonn - In einem milliardenschweren Rechtsstreit mit einem kleinen Wettbewerber hat die Deutsche Post die Vorwürfe zurückgewiesen. "Diesen angeblichen Verstoß gegen das Wettbewerbs- und das Postrecht halten wir im Grunde wie in der Höhe für nicht begründet", sagte Post-Vorstandschef Tobias Meyer bei der Hauptversammlung seines Unternehmens in Bonn. Mit Blick auf die Deutsche Post AG fügte er hinzu: "Wir werden das Vermögen der Gesellschaft schützen, und wir gehen dafür Streitigkeiten - sei es hier in der Öffentlichkeit oder vor Gericht - nicht aus dem Weg."