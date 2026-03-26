Streit mit Kindern ums Handy: Über 7 Stunden am Tag online – warum das Problem oft bei den Eltern beginnt

Soziale Medien prägen Kinder und Jugendliche immer stärker und sorgen oft für Konflikte in Familien. Experten über Gründe, Auswege – und warum Verbote allein nicht die Lösung sind.
Der Streit eskalierte wegen eines Smartphones. Mutter und Sohn gerieten so heftig aneinander, dass sie schließlich in der Beratungsstelle landeten. Ralph Bölzner von der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Landkreises Calw erinnert sich daran, dass es darum ging, wer das Handy bekommt. Streitigkeiten wie diese seien längst keine Seltenheit mehr.