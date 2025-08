Der Konflikt um das Hasenheim des Kleintierzuchtvereins Zell (KZV), der vor der Auflösung steht, geht weiter. Im Gespräch mit unserer Zeitung bei einem Vor-Ort-Termin schildert Innegmei-Vogt Giovanni Rizzotto noch einmal die Vorfälle und auch, was ihn am Umgang der Stadtverwaltung mit dem Verein besonders ärgert.

Das Grundstück in der Theodor-Hecker-Straße, auf dem sich das Hasenheim befindet, ist derzeit abgesperrt. Ein Bagger steht bereit. Denn hier wird gerade das direkt an das Gebäude angrenzende Regenüberlaufbecken (RÜB) saniert. „Hätte es diese Baustelle nicht gegeben, wäre alles anders gelaufen“, ist sich Rizzotto sicher. Dann wäre die Stadt wohl gar nicht erst darauf gekommen, dass sie das Grundstück selbst nutzen könnte.

„Klare Zusage“ des Bürgermeisters

Was den Fasnachtsvogt besonders irritiert: Es sei Bürgermeister Peter Palme gewesen, der im vergangenen Jahr dem KZV-Vorsitzenden Hans-Peter Löffler vorgeschlagen habe, im Vereinsparlament nach einem Nachfolger für das Vereinsheim zu suchen. Das habe dieser dann auch getan – und die Vogtei Innegmei hatte sich daraufhin gemeldet. Vom Bürgermeister habe es eine „klare Zusage“ gegeben, dass die Vogtei das Hasenheim übernehmen kann. „Das Ganze ging vom Bürgermeister aus, das kann er nicht abstreiten“, ärgert sich Rizzotto. „Zusage ist Zusage“, hält er dem nun erfolgten Rückzieher des Bürgermeisters entgegen. Dieser hatte wiederum in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine solche Zusage abgestritten. „Es hätte wahrscheinlich für weniger Ärger gesorgt, wenn er ehrlich gewesen wäre“, sagt der Vogt im Nachgang, betont aber gleichzeitig, dass er keinen weiteren Ärger aufkeimen lassen möchte.

Stadt hat Eigenbedarf angemeldet

Palme hatte in der Sitzung darauf verwiesen, dass es für eine Neuverpachtung des Gebäudes eine Ausschreibung brauche, allerdings nur, wenn die Stadt das Gebäude nicht selbst braucht. Doch tatsächlich hätten Werkhof, Forst und Wasserversorgung bereits Interesse an einer Nutzung signalisiert, wie Palme im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt hatte. Das Gebäude soll auch als Materiallager für das RÜB verwendet werden.

Das Regenüberlaufbecken (rechts) neben dem Hasenheim (links) wird derzeit saniert. Foto: Verena Wehrle

Keine nachhaltige Nutzung?

„Das Vereinsheim ist fix und fertig eingerichtet“, sagt Rizzotto, die Einrichtung hätte die Vogtei dem KZV abgekauft. „Wo bleibt die Nachhaltigkeit, wenn das alles entsorgt wird, nur damit dort hinterher ein Lager entsteht?“, hatte Rizzotto in der Ratssitzung gefragt. Er hatte in seiner scharfen Rede auch einige Argumente aufgeführt, warum er diesen Ort für die Stadt als nicht geeignet ansehe und schlug etwa die Fläche am Schnetzerwald als Alternative vor.

Auch in einer nötigen Ausschreibung sehe er kein Problem, so der Vogt weiter, schließlich hätte die Vogtei sich ja bewerben können. Andere Vereine hätten der Innegmei bestimmt nicht im Weg gestanden, meint er im Gespräch mit unserer Zeitung.

In der Ratsrunde hatte Rizzotto noch „scharf geschossen, um Aufmerksamkeit zu erregen“, und auch den „fragwürdigen Umgang der Stadt mit ihren Vereinen“ angesprochen. „Um einen Verein zu unterstützen, reicht es halt nicht, wenn während dem Wahlkampf von jedem Fest Bilder in den sozialen Medien gepostet werden“, hatte er in seiner Rede gesagt.

Mittlerweile stimmt Rizzotto leisere Töne an. Denn: „Wir sind da machtlos.“ Und: „Ehrlich gesagt habe ich die Hoffnung schon aufgegeben.“

Vogtei hat keine Alternative

Dabei wäre das Gebäude für die Vogtei „ein Volltreffer“ gewesen. Der kleine Verein könne sich keinen Neubau leisten, nutze derzeit eine kleine Garage als Lager und könne deshalb keinen Fasnachtswagen bauen. Mit dem Hasenheim wäre zumindest der Bau eines kleinen Fasnachtswagens möglich und auch ein Ort gefunden, wo die Kostüme genäht werden können. „Eine Alternative haben wir momentan nicht“, sagt Rizzotto.

Der Gemeinderat möchte in seiner nächsten Sitzung nochmals über das Thema beraten und man wolle sich Gedanken machen, welche Grundstücke man der Vogtei anbieten könne, hieß es in der Ratsrunde.