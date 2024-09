Nach einer Auseinandersetzung bei einer Bäckerei beim Bertoldsbrunnen in Freiburg sucht die Polizei nach Zeugen.

Zu einem Vorfall zwischen einem 36-jährigen Mann mit Kinderwagen und einem dreijährigen Jungen und seiner Großmutter soll es am Donnerstag, 12. September, gegen 12.45 Uhr gekommen sein.

Der Vorfall, bei dem das dreijährige Kind plötzlich zu Boden fiel und anfing zu schreien, ereignete sich in der Warteschlange einer Bäckerei am Bertoldsbrunnen in Freiburg, teilt die Polizei mit.

Beteiligte machen unterschiedliche Angaben

Da sich die Angaben der Beteiligten zur Ursache des Sturzes deutlich widersprechen, sucht das Polizeirevier Freiburg-Nord nun Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang der Streitigkeit machen können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon 0761/8 82 42 21 bei der Polizei zu melden.