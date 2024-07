Streit in Vöhringen: Streit im Festzelt wird zur Schlägerei auf dem Parkplatz

1 Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. (Symbolfoto) Foto: Benny 1887 – stock.adobe.com

Drei junge Männer, Besucher eines Festzelts in Vöhringen, geraten am Sonntag gegen 2.30 Uhr in einen Streit, der sich zur handgreiflichen Auseinandersetzung entwickelt.









Eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter von 17, 23 und 37 Jahren endete in den frühen Morgenstunden des Sonntags in der Festallee für Kontrahenten mit einer Strafanzeige. Gegen 2.30 Uhr gerieten Männer in einem Festzelt in Streit, der schließlich kurze Zeit später auf dem angrenzenden Parkplatz zu gegenseitigen Bedrohungen und Schlägen führte. Bei der Auseinandersetzung zogen sich der 17- und der 23- Jährige leichtere Verletzungen zu. Eine Behandlung in einer Klinik war jedoch nicht erforderlich. Die Ermittlungen zu den Gründen der Auseinandersetzung dauern noch an. Gegen die Männer wird derzeit wegen der gegenseitig begangenen Körperverletzung ermittelt.