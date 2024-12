1 Die Polizei Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Marijan Murat

Ein Disput zwischen zwei Palästinensern um einen aufgebrochenen Spind endete für einen der beiden im Krankenhaus. Sein Landsmann hatte ihn verletzt.









Link kopiert



In einer Asylunterkunft in der Straße „Drei Linden“ kam es am Donnerstag, 5. Dezember, zu wechselseitigen handfesten Streitigkeiten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen zwei palästinensische Bewohner der Schutterwäder Einrichtung kurz vor 17 Uhr offenbar wegen eines aufgebrochenen Spints in Streit geraten sein.