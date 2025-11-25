Streit in S-Bahn eskaliert: Versehentlich auf Handtasche gesetzt - Besitzerin rastet aus

1 In einer S-Bahn ist ein Streit zwischen Reisenden eskaliert (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Sandy Dinkelacker Ein Streit wegen einer Tasche eskaliert in der S-Bahn: Haareziehen, Schubsen und eine Flucht mit dem Bus – wie die Polizei die junge Frau schließlich identifizierte.







In einer S-Bahn zwischen den Haltestellen Baldham (Landkreis Ebersberg) und Haar (Landkreis München) ist ein Streit zwischen Reisenden eskaliert. Wie die Bundespolizei mitteilte, zog eine 19-Jährige einer 40-Jährigen an den Haaren und stieß sie zu Boden, nachdem sich die Frau versehentlich auf ihre Tasche gesetzt hatte. Eine 38-Jährige, die schlichten wollte, wurde ebenfalls attackiert.