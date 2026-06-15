Streit in Rottweil: Nach PV-Abstimmung – „Das riecht nach Ideologie“

Die KlimaRegionRottweil zeigt sich irritiert: Ihr genossenschaftliches PV-Vorhaben erhielt im Gemeinderat nur zehn Ja-Stimmen. Die Initiatoren fragen: Warum?
Das Abstimmungsverhalten des Rottweiler Gemeinderats zu den drei Freiflächen-PV-Anlagen entlang der B 27 hallt nach. Auf unsere Berichterstattung hin meldet sich nun der Vorstand der KlimaRegionRottweil zu Wort – Henry Rauner, Simon Spreter und Ulli Wagner fragen sich: „Warum fällt einem Teil des Gemeinderats die Zustimmung zu unserem Rottweiler Leuchtturmprojekt ‚Bürgerenergiepark Berner Feld‘ so schwer?“