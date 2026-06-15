Streit in Rottweil: Nach PV-Abstimmung – „Das riecht nach Ideologie“

Das Abstimmungsverhalten des Rottweiler Gemeinderats zu den drei Freiflächen-PV-Anlagen entlang der B 27 hallt nach. Auf unsere Berichterstattung hin meldet sich nun der Vorstand der KlimaRegionRottweil zu Wort – Henry Rauner, Simon Spreter und Ulli Wagner fragen sich: „Warum fällt einem Teil des Gemeinderats die Zustimmung zu unserem Rottweiler Leuchtturmprojekt ‚Bürgerenergiepark Berner Feld‘ so schwer?“

Die Bürgergenossenschaft KlimaRegionRottweil möchte auf einem bislang landwirtschaftlich genutzten Grundstück an der Ecke Kreisstraße nach Dietingen/B 27 einen Solarpark bauen. In der jüngsten Sitzung des Rottweiler Gemeinderats befürworteten in den beiden nötigen Abstimmungen nur zehn der insgesamt an diesem Abend 22 abstimmungsberechtigten Gemeinderäte den Bürgerenergiepark, während die beiden anderen PV-Projekte deutlich mehr Rückendeckung erfuhren.

Jeder kann sich beteiligen

„Wir unterscheiden uns als Projektträger von den beiden anderen durch folgende Aspekte: Wir repräsentieren das größte genossenschaftlich organisierte Bürger-Engagement in den letzten Jahren in der Region, während die anderen Projekte von privaten Einzelinvestoren getragen sind. Jede und jeder Einzelne kann sich bei uns beteiligen und bei Entscheidungen mitwirken. Wir arbeiten innerhalb der Genossenschaft komplett ehrenamtlich, Gewinne kommen den Mitgliedern zugute“, schreibt die Bürgergenossenschaft. Das „regionale Startup“ sorge seit 2,5 Jahren mit Klimaschutz-Projekten für „Wertschöpfung ausschließlich in der Region Rottweil“.

Bezüglich der Kritik der CDU-Fraktion, den Fokus bei der Planung von PV-Anlagen zu wenig auf Dächer und Co. zu richten, betont die KlimaRegionRottweil: „Selbstverständlich haben wir unter anderem bereits Dächer in der Region mit Photovoltaik belegt. Unser Projekt hat eine positive Bilanz bei den Ökopunkten und ist somit ohne weitere Ausgleichsflächen förderlich für Natur und Umwelt.“

Speicher vorhanden

Zudem sei die extensive landwirtschaftliche Nutzung der Parkfläche und des Umfelds fester Bestandteil des geplanten Projektes auf dem Berner Feld. „Wir waren bei der Abstimmung das einzige Projekt, bei dem ein von allen Seiten als sehr wichtig eingestufter Strom-Speicher integraler Bestandteil ist. Des Weiteren streben wir mit dem Speicher einen innovativen und bedeutenden Beitrag zur Versorgungssicherheit und Netzstabilität an.“

Die genannten Punkte seien den Mitgliedern des Gemeinderats doch wichtig, hätten für einige jedoch bei der neuerlichen Abstimmung wohl keine entscheidende Rolle gespielt. „Ansonsten hätte der ‚Bürgerenergiepark Berner Feld‘ mehr als zehn Ja-Stimmen und sieben Enthaltungen bekommen müssen. Die Argumente, die wir stattdessen zu hören bekamen, sind – man muss es leider so hart sagen – sachlich falsch.“

Beitrag zur Effizienz

Die PV-Anlage gefährde in keiner Weise die Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln, das Gegenteil sei der Fall. „Derzeit wachsen auf dem konventionellen Acker Energiepflanzen. Die erneuerbare Stromerzeugung durch unsere Anlage ist circa 50-mal höher als die durch Energiepflanzen.“ Vielmehr werde andersherum ein Schuh daraus: „Man könnte wegen unserer Anlage 50-mal mehr Fläche mit Energiepflanzen-Anbau in Nahrungsmittel-Anbau umwandeln – ohne erneuerbare Stromerzeugung zu verlieren“, so die KlimaRegionRottweil. „Entsprechend ist unsere Anlage ein Beitrag zur Effizienz.“

Hinzu komme: Die Anlage schaffe sogar eine neue Fläche für die Nahrungsmittelproduktion. „Im Energiepark ist eine extensive Weidewirtschaft vorgesehen – bei den beiden anderen beschiedenen Anlagen auch. Bei der vorgesehenen Beweidung mit Schafen können neben dem Fleisch auch die Wolle und gegebenenfalls auch Milch genutzt werden.“

Eine Agri-PV-Anlage an dieser Stelle sei indes nicht die bessere Lösung. Denn dazu bedürfe es des Landwirts als Eigentümer und Flächenbetreiber. „Der Materialbedarf an Beton, Stahl und Kabeln liegt bei einer hoch aufgeständerten Agri-PV-Anlage in Bezug auf die erzeugte Energie deutlich höher, was die Ökobilanz verschlechtert. Wir sind davon überzeugt, dass auf der von uns geschaffenen Fläche mehr Strom, Lebensmittel und Artenvielfalt entstehen werden als auf der Agri-PV-Anlage, auf der wie bisher schon Rinder weiden sollen.“

Wunsch nach breiter Basis

Energiepolitisch gesehen sei der „Bürgerenergiepark“ auch nicht überflüssig. „Wir sind derzeit in sehr guten Gesprächen mit der KEER GmbH (Kooperation Erneuerbare Energien Landkreis Rottweil), die einen Einstieg in unser Projekt plant. Mithin zeigt sich der regionale Energieversorger stark an der Realisierung des Projekts interessiert. Würde er dies bei einem überflüssigen Projekt tun?“, fragt der Vorstand.

Grundsätzliche Bedenken?

Sinnvoll seien alle drei Anlagen, jede habe ihre Berechtigung. Jedoch: „Unser Projekt bietet durch die genannten Alleinstellungsmerkmale einen deutlichen Mehrwert. Dennoch erhielten wir die geringste Zustimmung im Gemeinderat. Dies ist unverständlich. In unserer Genossenschaft arbeiten wir überparteilich und über alle Generationen hinweg zusammen für unsere Zukunft, für unsere Region und für die der nächsten Generationen. Es würde uns sehr freuen, wenn dieses Engagement in Zukunft auf eine breitere Basis gestellt wird.“

Die Ablehnung des Projektes der KlimaRegion Rottweil „aus ‚grundsätzlichen Bedenken‘ – wie wir das auch hörten – riecht stattdessen nach Ideologie, die an der Sache vorbeigeht.“ Danken wolle man ausdrücklich Oberbürgermeister Christian Ruf und der Stadtverwaltung für das Engagement sowie dem Gemeinderat für sein doch zustimmendes Votum.