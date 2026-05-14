Streit in Rottweil: „Man kann die Feuerwehr nicht melken“

80.000 Euro jährlich für neue Stellen trotz knapper Kassen? Der Gemeinderat Rottweil machte sich die Entscheidung um den Feuerwehrbedarfsplan nicht leicht. So lief die Abstimmung.
Braucht es einen weiteren hauptamtlichen Gerätewart? Warum wird die Atemschutzausrüstung nicht wie bei anderen Feuerwehren üblich beim Kreis gewartet? Und ist es möglich, bei den künftigen Fahrzeuginvestitionen abzuspecken? Nach der Vorstellung des Bedarfsplanes für die Rottweiler Gesamtwehr gab es in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend Gegenwind.