Streit in Rottweil: Darum sollten Kommunen dem Tierschutzverein „auf Knien danken“

Was für ein Gewitter über dem Eschachtal. Aus einer von den Kommunen gern genommenen Dienstleistung eines eingetragenen Vereins, wird eine wilde Diskussion um das „wie“ im Umgang miteinander. Was sind denn die Grundlagen? Rein hoheitliche Aufgaben werden von den Kommunen an einen Verein übertragen, und damit auch die Haftung für sechsstellige Investitionen und sechsstellige laufende Jahreskosten inklusive Beschäftigung mehrerer Mitarbeiter auf den Vorstand des Vereins, also Privatpersonen. Eine Kommune ist schon ausgestiegen, aber nicht um die Aufgabe selbst zu erledigen, sondern um sich einen anderen Dienstleister zu suchen.