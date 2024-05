1 Zu einer Schlägerei kam es in Rottweil. (Symbolfoto) Foto: NATALLIA - stock.adobe.com

Bei einer Schlägerei in Rottweil wurde ein 40-Jähriger mit einem Stock auf den Kopf geschlagen – er musste in die Klinik. Die Polizei sucht den unbekannten Schläger.









Link kopiert



Auf dem Fußweg entlang der Justizvollzugsanstalt in der Nähe des Kriegsdamms sind am Montag gegen 10.45 Uhr zwei Männer aneinandergeraten, wobei ein 40-jähriger Mann Verletzungen davontrug. Der 40-Jährige kam aus bislang nicht bekannten Grund mit einem unbekannten Mann in Streit, in dessen Verlauf schlug der Unbekannte mit einem Stock auf den Kopf seines Kontrahenten ein. Ein beherzter Zeuge ging dazwischen und versuchte zu schlichten. Als der 40-Jährige zu Boden ging, ließ der Schläger von ihm ab und flüchtete in Richtung des Kreisverkehrs beim Supermarkt „Norma“.