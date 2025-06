Streit in Rom: Depardieu muss sich erneut vor Gericht verantworten

1 Wegen sexueller Belästigung von zwei Frauen wurde Gérard Depardieu im vergangenen Monat zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. (Foto: Archiv) Foto: Aurelien Morissard/AP/dpa Vor einem Jahr soll der französische Schauspieler auf einen von Italiens prominentesten Paparazzi losgegangen sein. Er bestreitet die Vorwürfe. Jetzt beschäftigt sich damit die Justiz.







Link kopiert



Rom - Einen Monat nach der Verurteilung wegen sexueller Übergriffe in seinem Heimatland Frankreich muss sich der Schauspieler Gérard Depardieu erneut vor Gericht verantworten - dieses Mal in Italien. Der 76-Jährige soll einen Fotografen geschlagen haben, der ihn zusammen mit einer Begleiterin in einem Promi-Treff in Rom fotografieren wollte. Der Schauspieler ("Die letzte Metro", "Asterix und Obelix") weist die Vorwürfe zurück.