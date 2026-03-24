Streit in Oberndorf: Der Kernstadtbeirat ist „wichtiger denn je“

Gegen die Streichung des Ausschusses aus der Hauptsatzung regt sich Widerstand. Vier ehemalige Stadträte machen sich parteiübergreifend stark für den Erhalt – und geben gute Gründe an.
Zur Diskussion um den Fortbestand des Kernstadtbeirats hat uns eine Stellungnahme der Alt-Stadträte Robert Häring, Günter Danner, Eberhard Schmid und Günter Niethammer erreicht. Angesichts der Idee, den beratenden Ausschuss aus der Hauptsatzung zu streichen, wie jüngst im Verwaltungsausschuss diskutiert, erinnern sie an die Gründe zur Installierung des Gremiums und führen dessen Arbeit vor Augen.