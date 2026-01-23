Streit in Müllheim: Mann mit Schlägen und Tritten verletzt – Zeugin gesucht
Die Polizei ermittelt nach einer körperlichen Auseinandersetzung (Symbolfoto). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Die Polizei ermittelt nach einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung in Müllheim. Zwei junge Männer sollen einen 58-Jährigen angegriffen haben.

Nach einer vorausgegangenen verbalen Auseinandersetzung wegen einer weggeworfenen Zigarette ist es am Donnerstag gegen 16 Uhr im Bereich der Straße „Am Lindle“ in Müllheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Zwei junge Männer im Alter von 16 und 26 Jahren sollen aus ihrem Auto ausgestiegen sein und einen 58-jährigen Mann unvermittelt angegriffen haben, teilt die Polizei mit.

 

Nach derzeitigen Erkenntnissen versetzten sie dem Mann mehrere Schläge und Tritte und verletzten ihn dadurch.

Den Vorfall gefilmt

Beim Eintreffen der Polizei wurden zahlreiche Zeugen vor Ort angetroffen und befragt. Eine bislang unbekannte Zeugin hatte von dem Vorfall Videoaufnahmen gemacht und zeigte diese den Polizeibeamten. Aufgrund dieser Beweismittel konnten die zwischenzeitlich zum Tatort zurückgekehrten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden.

Das Polizeirevier Müllheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Insbesondere wird die bislang unbekannte Zeugin, die die Videoaufnahmen gefertigt hat, gebeten, sich unter Tel. 07631/17880 zu melden.

 