Streit in Müllheim: Mann mit Schlägen und Tritten verletzt – Zeugin gesucht

1 Die Polizei ermittelt nach einer körperlichen Auseinandersetzung (Symbolfoto). Foto: Lino Mirgeler/dpa Die Polizei ermittelt nach einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung in Müllheim. Zwei junge Männer sollen einen 58-Jährigen angegriffen haben.







Link kopiert



Nach einer vorausgegangenen verbalen Auseinandersetzung wegen einer weggeworfenen Zigarette ist es am Donnerstag gegen 16 Uhr im Bereich der Straße „Am Lindle“ in Müllheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Zwei junge Männer im Alter von 16 und 26 Jahren sollen aus ihrem Auto ausgestiegen sein und einen 58-jährigen Mann unvermittelt angegriffen haben, teilt die Polizei mit.