Streit in Grenzach-Wyhlen: „Bürger für Bäume“ fühlen sich zurückgesetzt

Dies sprach Michael Jäger für die Gruppe in der Bürgerfragestunde zu Beginn der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats im Haus der Begegnung an. Konkret nannte er, dass mit Verweis auf das Landesinformationsfreiheitsgesetz beantragte Gutachten seit dem Sommer nicht veröffentlicht worden seien. Ferner habe Bürgermeister Tobias Benz einen Teil der Gruppe als „Verschwörungstheoretiker“ dargestellt. Zum Zeichen, dass die Bürgerinitiative „BüfüBä“ernsthaft an einem Austausch mit Verwaltung und Gemeinderat interessiert sei, bot er im November drei Termine an.

Bürgermeister Benz zeigte sich offen. „Hier verschließt sich niemand einem Dialog.“ Mit der Verwaltung und den Fraktionen werde nun geprüft, ob einer der genannten Termine möglich sei. Erste Angebote seitens der Verwaltung seien von den „BüfüBä“ abgelehnt worden, weil sie sich aufgrund der geplanten Beteiligung der Fraktionen in der Minderheit sähen, erläuterte der Rathauschef. Bezüglich Verschwörungstheorien stellte er klar, dass einige Gruppenmitglieder der Verwaltung unterstellt hätten, Fakten vorzuenthalten, um den Bau der Neuen Mitte Wyhlen durchdrücken zu können. „Selbst wenn ein Hirschkäfervorkommen vorhanden wäre, würde das die Maßnahme nicht verhindern. Es würde nur weitere Kompensationsmaßnahmen erfordern“, stellte Benz klar.

Zum Vorwurf des Vorenthaltens von Informationen konterte Benz, dass bisher lediglich Gutachten bezüglich des Hirschkäfers eingefordert worden seien. Diese Gutachten seien seit Sommer auf der Homepage der Gemeinde öffentlich einsehbar. „Zum allgemeinen Artenschutzgutachten gab es lediglich eine Anfrage des Nutzers ‚Willi Walnuss‘. Wir haben uns rechtlich abgesichert: Es muss eine Ernsthaftigkeit erkennbar sein. Eine anonyme Anfrage lässt eine solche aber nicht erkennen“, redete der Rathauschef Klartext.