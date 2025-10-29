Streit in Grenzach-Wyhlen: „Bürger für Bäume“ fühlen sich zurückgesetzt

Die Bürgerinitiative „BüfüBä“ sich sich durch die Gemeindeverwaltung in der Öffentlichkeit schlecht dargestellt und obendrein in ihren Bürgerrechten benachteiligt.
Dies sprach Michael Jäger für die Gruppe in der Bürgerfragestunde zu Beginn der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats im Haus der Begegnung an. Konkret nannte er, dass mit Verweis auf das Landesinformationsfreiheitsgesetz beantragte Gutachten seit dem Sommer nicht veröffentlicht worden seien. Ferner habe Bürgermeister Tobias Benz einen Teil der Gruppe als „Verschwörungstheoretiker“ dargestellt. Zum Zeichen, dass die Bürgerinitiative „BüfüBä“ernsthaft an einem Austausch mit Verwaltung und Gemeinderat interessiert sei, bot er im November drei Termine an.