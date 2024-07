1 Ein Mann wurde in Freiburg lebensgefährlich verletzt. (Symbolfoto) Foto: Bodo Schackow/dpa

Ein 49-Jähriger Mann wurde bei einem Messerangriff in Freiburg-Zähringen schwer verletzt.









Ein 49 Jahre alter Mann wurde in den Abendstunden des Donnerstag, 11.Juli, gegen 19.20 Uhr lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose in der Heuweilerstraße in Freiburg.